Chinesische Rakete stürzt am Wochenende unkontrolliert auf Erde

Der Einschlag des Boosters einer Rakete vom Typ Langer Marsch wird in der Nacht auf Sonntag erwartet.

Vergangenen Sonntag startete die Rakete Langer Marsch 5B vom chinesischen Weltraumbahnhof Wenchang und brachte ein Modul für die chinesische Weltraumstation Tiangong ins All (Video unten).

Ihr verbrauchter Booster wurde beim Start abgekoppelt - und stürzt nun zurück in Richtung Erde. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sind die Trümmer groß genug, um den Wiedereintritt in unsere Atmosphäre zu überstehen und auf dem Erdboden aufzuschlagen.

Absturz über bewohntem Gebiet möglich

„Aufgrund der unkontrollierten Natur des Absturzes ist es nicht völlig unwahrscheinlich, dass die Trümmer in einem besiedelten Gebiet landen. Über 88 Prozent der Weltbevölkerung lebt in dem Gebiet des potenziellen Wiedereintritts“, schreibt das Unternehmen Aerospace Corporation, das den Wiedereintritt trackt, in einer Pressemitteilung.

Berechnet wurde der Einschlag vorerst für die Nacht von Samstag auf Sonntag um 2:24 MESZ - allerdings mit einer Schwankungsbreite von 16 Stunden. Das potenzielle Absturzgebiet ist riesig, gelbe und blaue Linien zeigen den Bereich des potenziellen Wiedereintritts.