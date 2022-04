Trümmer von alter chinesischer Rakete auf Erde gestürzt

Teile einer alten Rakete vom Typ Langer Marsch sind über bewohntem Gebiet in Indien auf den Boden aufgeschlagen.

Am Samstagabend waren Teile des Nachthimmels über Indien hell erleuchtet. Zuerst dachten Bewohner*innen, dass sie Zeugen eines Meteorschauers werden. Wie sich später herausstellte, war es jedoch eine Stufe einer alten chinesischen Rakete, die in der Atmosphäre verglüht ist. Davon berichten mehrere indische Medien, unter anderem das englischsprachige Nachrichtenportal The Print.

Videos vom vermeintlichen Meteorschauer wurden auch über Social Media geteilt: