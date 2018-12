CIMON: Ein Roboterfreund für Astronauten

Wie frei kann sich CIMON bewegen?

CIMON bewegt sich im europäischen Columbus-Modul komplett autonom. Er fliegt frei umher und navigiert mit Kartenmaterial sowie Ultraschallsensoren und Kameras, die auch Tiefeninformationen liefern. CIMON bewegt sich mit Hilfe von 14 Ventilatoren, die in sieben Rohren angebracht sind. Dadurch kann er sich in allen Achsen bewegen.



Wie lange hält der Akku?

Die Energieversorgung war für den ersten Test keine Priorität. Wir haben Akkus verwendet, die schon an Bord verfügbar waren. Damit kann CIMON etwa zwei Stunden unter Volllast arbeiten. Danach müssen die Akkus gewechselt werden. Langfristig wäre eine Ladestation sinnvoll, ähnlich wie bei einem Staubsaugerroboter.



Werden ähnliche Systeme mit zum Mars fliegen?

Wir hätten gerne ein solches System an Bord, nicht nur auf der Reise zum Mars, auch zum Mond. Dafür müsste CIMON aber auch komplett autonom funktionieren, ohne Verbindung zum Internet auf der Erde. Das wäre für Astronauten enorm hilfreich, auch weil CIMON selbstständig Neues lernen kann.



Was passiert derzeit, wenn die Verbindung zur Erde abbricht?

Wenn CIMON auf der ISS den Kontakt zur Erde verliert, kann er sich in der Luft halten, aber die künstliche Intelligenz ist weg. Die sitzt derzeit in der IBM Cloud in Frankfurt. Der Kontakt wird über einen NASA-Satelliten und eine Bodenstation in Luzern hergestellt.



Wäre eine lokale Implementierung schon möglich?

Wir haben vor zwei Monaten Ergebnisse publiziert, die es erlauben, die KI lokal auszuführen. Noch braucht man dafür aber einen starken Rechner. Sobald es geht, werden wir einen hybriden Ansatz umsetzen. Das wäre für die Reise zum Mond schon eine praktikable Lösung. Bis wir zum Mars fliegen, werden wir Systeme haben, die komplett ohne Kontakt zur Erde agieren können. Wir arbeiten daran und unsere Forscher von IBM Research haben da sicher auch noch ein paar gute Ideen.