Corona: Deutschland plant große Antikörper-Studie

In Deutschland wird offenbar eine großangelegte Antikörper-Studie vorbereitet. Damit soll herausgefunden werden, wie viele Menschen nach einer Infektion gegen COVID-19 immun sind. Außerdem könnte die Studie neue Erkenntnisse über die Coronavirus-Dunkelziffer bringen.

Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, wollen Wissenschafter ab April das Blut von über 100.000 Probanden auf Antikörper gegen den COVID-19-Erreger untersuchen und in weiterer Folge die Probanden in regelmäßigen Abständen erneut checken, um das Fortschreiten der Pandemie zu überwachen.