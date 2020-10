Corona-Erkrankung hängt von der Blutgruppe ab

Menschen mit der Blutgruppe Null (O) sollen laut ersten Studien seltener am Coronavirus SARS-CoV-2 erkranken als Menschen mit den Blutgruppen A, B oder AB. Eine Studie an der Medizinischen Universität Graz bestätigt entsprechende chinesische und europäische Studien, teilte die Med-Uni Graz am Donnerstag mit. Die Forscher an der Uniklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin wollen nun auch den Pathomechanismus hinter dem möglichen Zusammenhang erforschen.

Im Verlauf der Corona-Pandemie war chinesischen Forschern einerseits aufgefallen, dass überdurchschnittlich viele COVID-19-Patienten die Blutgruppe A hatten und andererseits die Blutgruppe Null eine gewisse Schutzwirkung zu haben scheint.