Corona-Test für zuhause von US-Behörden zugelassen

Wattestäbchen einschicken

Der Ablauf des Tests zu Hause ist wie folgt: Zunächst muss der erhaltene Test-Kit online registriert werden. Dann nimmt man die Probe mittels Wattestäbchen in beiden Nasenlöchern. Dieses landet in einem Reagenzglas mit Flüssigkeit, das in einem speziellen Kuvert sowie einer bruchsicheren Verpackung per Botendienst ins Labor das Unternehmens geschickt werden muss.

Das Ergebnis kann man schließlich online abrufen. Medizinisch geschulte Personen stehen zur Besprechung des Ergebnis zur Verfügung. Das Start-up weist darauf hin, dass dieser Test aufgrund der erlassenen Notfallbestimmungen im Schnellverfahren zugelassen wurde und auch nur für die Dauer der Corona-Pandemie verwendet werden darf.

In Europa wird ungeachtet der Forderung nach flächendeckenden Tests immer häufiger Kritik an diversen Schnelltests laut, welche Corona-Antikörper im menschlichen Blut nachweisen sollen. Epidemiologen warnten zuletzt sogar davor, dass unzuverlässige Tests das Risiko zu erkranken sogar steigern würden.