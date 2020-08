Corona-Tests am Flughafen werden billiger

Einreisende aus Risikogebieten müssen in Österreich einen negativen PCR-Test vorweisen. Auch von Wien abfliegende Passagiere können mit einem negativen Test bei der Einreise in ein anderes Land nachweisen, nicht infiziert zu sein. Am Flughafen Wien werden solche Tests seit rund 3 Monaten angeboten. Wegen der steigenden Nachfrage und aufgrund von Effizienzsteigerungen sowie Kapazitätsausweitungen werden die Preise ab kommenden Samstag von 190 auf 120 Euro gesenkt, berichtet orf.at.

Ergebnis innerhalb von 3 bis 6 Stunden

Das Vienna Airport Health Center hat täglich - auch am Wochenende - von 7.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. Das Ergebnis der Tests wird unter der Woche innerhalb von 3 bis 6 Stunden per E-Mail mitgeteilt, am Wochenenden dauert es bis zum nächsten Tag.

Bei den PCR-Tests wird der aktuelle Gesundheitszustand überprüft. Getestet werden nur Personen ohne Symptome und ohne Kontakt zu bestätigten Fällen. Ist dies nicht der Fall, wird empfohlen, die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren.