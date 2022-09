Countdown zur Asteroidenabwehr: NASA-Sonde rammt Dimorphos

Das DART-Raumfahrzeug zerschellt am Dienstag kurz nach 2 Uhr früh – wenn alles gut geht. Mit 6 Kilometern pro Sekunde (22.000 km/h) wird es den Asteroidenmond Dimorphos rammen. Ziel der DART-Mission ist, die Umlaufbahn des Himmelskörpers zu verändern. In Zukunft könnten so Asteroiden umgelenkt werden, die auf Kollisionskurs mit der Erde sind.

„Es ist eine historische Mission“, sagt Nancy Chabot, Leiterin der DART-Koordination, bei einem Pressetermin. DART steht für „Double Asteroid Redirection Test“, also „Doppelasteroid Umlenkungstest“.

Bei dem Doppelasteroiden handelt es sich um Dimorphos, der den Asteroiden Didymos in einem Abstand von einem Kilometer wie ein Mond umkreist. Die beiden nähern sich der Erde auf maximal 7,1 Millionen Kilometer.