Das würde passieren, wenn die Erde flach wäre

Gravitation aussetzen

Um die Erde also flach zu bekommen, muss man ihre Anziehungskraft aussetzen. In der Folge verschwinden auch Atmosphäre, Magnetfeld, Gezeiten und der Mond. Ohne Atmosphäre und Magnetfeld wird die Erde zur Angriffsfläche für Sonnenwinde, die derzeit zum Südpol abgelenkt werden und als Polarlichter in der Atmosphäre verglühen.

Die geologische Struktur der Erde - mit den dichtesten und schwersten Materialien in Erdkern-Nähe und den leichteren an der Oberfläche sowie ihrer Plattentektonik - würde nicht mehr bestehen. Demnach könnte sich die Oberfläche des Planeten mit Meerestiefen und Bergen nicht so formen, wie wir es kennen. Eine flache Erde wäre also entweder ein rasant rotierender Partikelhaufen oder ein karger Steinbrocken ohne Atmosphäre, auf dem kein Leben entstehen kann.