Den Viren mit Kälte auf die Pelle rücken

Zellwanderung

Ein Forschungsschwerpunkt von Schur ist auch, einen der wichtigsten Akteure in der Fortbewegung von Zellen zu untersuchen: das sogenannte Aktin-Zytoskelett. Die Zellwanderung ist für physiologische Vorgänge wie die Embryonalentwicklung oder Wundheilung wichtig. Eine Störung dieser Prozesse führt hingegen zu diversen Pathologien, etwa zur Metastase von Tumorzellen.

„Zellen bewegen sich von A nach B. Eine Immunzelle macht das und eine Krebszelle leider auch, etwa wenn sie metastasiert“, sagt Schur. Alle Zellen verfügen über ein dynamisches Zellskelett, das aus verschiedenen Komponenten besteht, etwa die Aktin-Filamente – das sind fadenförmige Zellstrukturen. Je nachdem, in welche Richtung die Zelle wandern will, sei sie in der Lage, diese Filamente dorthin wachsen zu lassen. „Die Immunzelle etwa spürt, dass in einem Bereich ein Bakterium ist und möchte dorthin. Dann wächst in diese Richtung das Aktin-Zellskelett und drückt die Zelle dorthin“, erklärt der Forscher. Gleichzeitig baut sie am Hinterteil des Zellskeletts ab, damit sie nicht länger wird. Die Filamente werden laut Schur streng reguliert, damit ihre Ausbildung nicht außer Kontrolle gerät und die Zelle auch das tut, was sie tun will.