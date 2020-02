Der achtsame Cyborg: Mit 700 Apps zur totalen Selbstüberwachung

futurezone: Welche Geräte und Programme sammeln gerade Daten, während wir uns unterhalten?

Chris Dancy: Das würde jetzt sehr lange dauern, bis ich die alle aufgelistet hätte. Die Daten gliedern sich in 3 Bereiche. Der erste betrifft, wie und wann ich Geräte nutze. Dafür verwende ich ein Programm, das aufzeichnet, wie viel Zeit ich in Apps verbringe, wie viel Zeit ich arbeite und wie lange ich produktiv war. Das zweite Daten-Set enthält Informationen über meine Gesundheit und meine Biologie. Dafür tracke ich meine Aktivität, Ernährung, Schlaf, Training und wie aufmerksam ich bin. Es wertet auch aus, wie ich mich fühle, wenn ich bestimmte Musik höre. Drittens messe ich, ob ich glücklich bin und ob ich etwas tue, das ich wertschätze und mich um die Menschen kümmere, die ich liebe. Allein in diesen 3 Anwendungsbereichen sammle ich Tausende Daten.

Verlassen Sie sich eher auf Daten als auf Ihren Körper?

Es gibt einige Bereiche, in denen es einfacher ist, auf die Daten zu hören. Bei der Ernährung zum Beispiel: Ich esse, egal ob ich Hunger habe, weil ich die Nährstoffe brauche. In anderen Bereichen schaue ich dafür nicht mehr auf die Zahlen, sondern nur darauf, wie ich mich fühle. Beispielsweise beim Fotografieren mit dem Smartphone. Damit ist immer ein Schamgefühl verbunden, aber inzwischen mache ich einfach Fotos, wenn ich das möchte.

Manche Dinge werden automatisch aufgenommen, wie Orte, Bewegung und Schlaf. Andere wie Nahrung müssen Sie manuell aufzeichnen. Ist das nicht stressig?

Manchmal ist es überfordernd, ja. Früher war das Dokumentieren noch schwieriger, inzwischen gibt es aber online zahlreiche Datenbanken, die man nutzen kann. Es gab aber eine Zeit, in der ich 'Daten-PTSD' (Postraumatisches-Stress-Syndrom, Anm. d. Red.) hatte, weil ich mit der Menge an Informationen überfordert war. Was mich jetzt überfordert, ist, dass sich jeder um mich herum in ein Gerät verwandelt hat. Wenn ich an der Kassa bezahle, dann schaut mich der Kassierer nicht mehr an, sondern ist damit beschäftigt, den Kaufvorgang effizient zu gestalten. Ich wünschte fast, wir könnten wieder von Geräten überfordert sein, anstatt von Menschen ignoriert zu werden.