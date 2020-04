Der letzte Blick der Merkur-Sonde auf die Erde

Auf Nimmerwiedersehen

Kurz vor der größten Annäherung nahm die Raumsonde ihre letzten Bilder vom Heimatplaneten auf. "Die Fotos zeigen die Erde im Weltall - zu einer der herausforderndsten Zeiten der jüngeren Menschheitsgeschichte", erklärt die ESA.

Gesteuert wird die Hunderte Millionen Euro teure Mission von Experten im Kontrollzentrum ESOC in Darmstadt. Aufgrund der Corona-Krise stand am Freitag allerdings nur eine Rumpfmannschaft in der Kontrollzentrale.