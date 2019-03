Der Test von Crew Dragon entscheidet das Schicksal von SpaceX

SpaceX entwickelt - wie auch Boeing - für die NASA im Rahmen des "Commercial Crew Program" Transportkapseln, die zukünftig Astronauten in den erdnahen Weltraum bringen sollen. Der erste Testflug für den Crew Dragon genannten Raumtransporter musste bereits mehrfach verschoben werden. Am Samstagmorgen soll das Raumschiff jetzt aber von Kennedy Raumfahrtzentrum aus seine erste Reise ins All antreten, wie The Verge berichtet. Das Ziel der Reise ist die Internationale Raumstation ISS. Die Starthilfe wird dabei von einer Falcon-9-Rakete aus dem Hause SpaceX gelistet. Wer den Start live verfolgen will, kann das hier tun.

Astronauten werden beim Jungfernflug nicht an Bord sein. lediglich eine "Ripley" genannte Puppe, deren Sensoren Daten für die weitere Entwicklung sammeln sollen, wird in den für Astronauten designten Sitzen im Crew Dragon platznehmen. Der Test soll beweisen, dass die Raumkapsel von SpaceX den Sicherheitsstandards der NASA gerecht wird. Immerhin sollen in absehbarer Zeit auch erstmals Astronauten der US-Raumfahrtagentur mit dem Crew Dragon zur ISS reisen.