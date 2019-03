Hier könnt ihr den Start des SpaceX-Raumschiffs Crew Dragon live sehen

Der erste Testflug des SpaceX Crew Dragon ist bereits mehrmals verschoben worden. Am Samstag, den 2. März, soll es jetzt endlich so weit sein. Die Raumkapsel, die in Zukunft Astronauten in den erdnahen Weltraum bringen soll, wird zu ihrem ersten Flug zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen - sofern das Wetter mitspielt. Der Start mit einer Falcon-9-Rakete vom Kennedy-Raumfahrtzentrum in Florida ist für 8:49 österreichischer Zeit angesetzt. Eine Mannschaft wird nicht an Bord sein, dafür aber eine lebensgroße Puppe.