Die Erde vibriert seit der Corona-Pandemie deutlich weniger

"Anthropause"

Dieser Rückgang an menschgemachten Vibrationen hat bereits eine Bezeichnung erhalten. Die "Anthropause". "Diese Ruheperiode ist die längste und größte Abdämpfung von menschgemachtem seismischen Rauschen, seitdem wir begonnen haben, die Erde mit einem großen Netzwerk von Seismometern zu überwachen", meint Stephen Hicks vom Imperial College London. Er hat an der Studie mitgearbeitet, die nun im Fachjournal Science veröffentlicht wurde.

Für die Studie wurden Daten von 268 Seismometer-Stationen in 117 Ländern über mehrere Monate gesammelt und ausgewertet. In den Daten sind die Lockdown-Maßnahmen einzelner Länder klar zu erkennen, angefangen mit China Ende Jänner. Je mehr Länder Ausgangsbeschränkungen verhängten, desto mehr ging das seismische Rauschen zurück. Rückgänge werden auch sonst verzeichnet, etwa an Feiertagen, bei Nacht oder am Wochenende. Der Rückgang durch die Corona-Krise war jedoch weit umfangreicher.