Die NASA will Steine vom Mars in “Darth Vaders Helm” zur Erde bringen

Damit soll der Vader-Container in den Orbit des Mars gebracht werden. Dort findet die Übergabe der Kapsel an einen Earth Return Orbiter der ESA statt. Hier ist perfektes Timing gefragt, um die Rakete vom Roten Planeten abzufangen. Nach erfolgreicher Übergabe werden die Proben versiegelt und in eine neue Kapsel übertragen. Diese ist für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre konzipiert. Der Orbiter soll die Kapsel dann zurück zur Erde bringen. 2031 soll sie eigenständig landen und die Proben in Labors auf der ganzen Welt untersucht werden.