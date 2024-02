Die Zukunft der bildgebenden Verfahren

3D-Visualisierungen sind u.a. in Medizin und in Archäologie gefragt. Die FH Campus Wien vermittelt das nötige Know-How.

Radiologietechnolog*innen stellen den menschlichen Körper mithilfe bildgebender Verfahren dar. Während sich das Berufsfeld der Radiologietechnologie stetig verändert, erweitert sich auch der Arbeitsbereich von Radiologietechnolog*innen. Neben bereits etablierten Verfahren wie der Computertomographie (CT), der Magnetresonanztomographie (MRT) oder dem Ultraschall (Sonographie) kommen immer häufiger auch moderne 3D-Bildgebung und -Visualisierung zum Einsatz. Das Bachelorstudium Radiologietechnologie der FH Campus Wien zeigt, wie’s geht.

Vom OP…

Chirurgische Eingriffe werden immer öfter mit Unterstützung von 3D-Visualisierungen und haptischen Modellen geplant und durchgeführt. Diese Technologien ermöglichen es, individuelle anatomische Gegebenheiten zu simulieren und zu beurteilen, sie verkürzen die Operationszeit und helfen, die Belastung für die Patient*innen zu verringern.

Forscher*innen der FH Campus Wien aus dem Bachelorstudium Radiologietechnologie arbeiten an der Herstellung von Implantaten für den Schädel- und Gesichtsbereich und an der Planung und Simulation chirurgischer Eingriffe. Individuelle anatomische Gegebenheiten können so am Computer simuliert und beurteilt werden. Mithilfe von Rapid Prototyping (3D-Druck) werden diese Simulationen auf Basis von patientenspezifischen Datensätzen wie zum Beispiel computertomographischen Aufnahmen als 3D-Kunststoffmodell ausgedruckt und stehen den Operateur*innen für die weitere Planung der Implantation zur Verfügung.