Innovation durch Interdisziplinarität

Mechatronik im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit und Künstlicher Intelligenz

Im Fachbereich Mechatronik gibt es vielversprechende Entwicklungen, die aus vorhandenen Potenzialen geschöpft werden. Die interdisziplinäre Schnittstelle von Mechanik, Elektronik und Informatik, eine ressourcenschonende Fertigung in Zeiten des Klimawandels sowie die Chancen von Künstlicher Intelligenz schaffen aussichtsreiche Perspektiven. Die prämierten Bachelor- und Masterarbeiten haben genau jene Themen aufgegriffen.

Die Preisträger sind in diesem Jahr

"Beste Bachelorarbeit 2023":

1. Platz: Konstantin Marlovits, FH Wiener Neustadt, "Automatische Vermessung von Stämmen gefällter Bäume durch KI und Computer Vision"

2. Platz: Patrick Haselwanter, MCI, "Optimal design of an interleaved boost converter"

3. Platz: Mark Winkler, FH Vorarlberg, "Concept development for the transfer of energy to supply an internet of things module on a rotating mechanical component"