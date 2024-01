Wie man Insektenhaut zur Herstellung von Chitosan nutzen kann

Chitosan hat eine Vielzahl unterschiedlicher Einsatzbereiche. In der Landwirtschaft kann es als biologisches Pestizid dienen und Pflanzen vor Pilzinfektionen schützen. In der Lebensmittelproduktion ist es ein Konservierungsmittel, in der Industrie kann man Anstrichfarbe damit versiegeln. In der Medizin wird es auf Wunden aufgetragen, um Blutungen zu stoppen oder Medikamente durch die Haut zu transportieren.

Das Zuckermolekül wird bisher meist aus den Schalen von Krebsen und anderen Krustentieren gewonnen, aber auch Pilze können es erzeugen. Die FH Campus Wien forscht nun daran, eine neue Chitosanquelle zu erschließen: Insekten.

Vom Abfall zum wertvollen Pulver

Im Forschungsprojekt ChitoBSF haben sich Forscher*innen der FH Campus Wien mit Kolleg*innen der Universität Innsbruck und dem Unternehmen Livin Farms AgriFood zusammengetan, um zu überprüfen, wie man Reststoffe aus der Zucht von Schwarzen Soldatenfliegen zur Chitosangewinnung verwerten kann. Die Insekten ernähren sich von organischem Abfall. Ihre Larven können zu Proteinpulver und Ölen verarbeitet werden, mit denen u.a. Nutztiere gefüttert werden. Beim Aufwachsen durchlaufen die Fliegen mehrere Entwicklungsstadien und häuten sich.

"Diese Häutchen aus dem Verarbeitungsprozess wurden bisher weggeworfen", sagt Sabine Gruber vom Studiengang Bioengineering an der FH Campus Wien, die Leiterin von ChitoBSF: "Jetzt bekommen wir sie." Das Material wird in Form eines trockenen Pulvers geliefert. Die Hautkrümel der Schwarzen Soldatenfliege (Black Soldier Fly) enthalten Chitin. Das Projektteam beschäftigt sich damit, wie man das Chitin auf möglichst effiziente und umweltverträgliche Weise herausbekommt und daraus Chitosan macht.