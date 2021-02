Dieses virale Mars-Video ist Fake

Der NASA-Rover Perseverance ist am Donnerstag erfolgreich am Mars gelandet und beginnt jetzt, nach Leben und nach Wasser zu suchen. Doch im Zuge der erfolgreichen Mission tauchen auf Twitter auch Fake Videos auf, die Bilder zeigen, die gar nicht von der aktuellen Landung sind.

Und hier sind die Gründe: Die NASA hat den Rover Perseverance noch gar nicht beauftragt, am Mars irgendwo hin zu fahren, aber im Video ist zu sehen, wie etwas am Mars herumstreunt. Im Video zu sehen ist auch, dass da „Curiosity“ am Rover steht auf der unteren, linken Seite. Das bedeutet, dass das Videomaterial wohl vom Mars-Rover Curiosity aus dem Jahr 2019 stammt.

Eigene Videos und Bilder

Die NASA veröffentlicht über den Perserverance-Twitter-Account regelmäßig selbst Videos und Bilder und hält alle Mars-Fans auf dem Laufenden über die aktuelle Mission. Der Perseverance-Rover hat etwa bereits mehrere Bilder zur Erde geschickt, die die Landung, sowie die Oberfläche des Mars zeigen. Am Samstag befand sich der Rover noch in der Eingewöhnungsphase, in der seine Instrumente getestet und Schritt für Schritt in Betrieb genommen werden.