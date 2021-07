Handy wird mit Schweiß der Finger aufgeladen

Der Schweiß an der Fingerkuppe wird mit einem E-Pflaster eingesammelt und in Energie umgewandelt. Und das sogar im Schlaf.

Ein neuartiges Pflaster, das von Forscher*innen der University of California entwickelt wurde, erzeugt Strom aus Schweiß auf den Fingerkuppen. Sogar im Schlaf wandeln Enzyme im Streifen den Schweiß elektrochemisch in Strom um. Ein zusätzlich eingebauter piezoelektrischer Kristall sorgt für die Umwandlung in Energie durch Tippen oder Klopfen, etwa auf einer Tastatur oder einer Maus.

Die Energie kann in einem Hochleistungs-Kondensator gespeichert und ausgekoppelt werden. Würde das Pflaster konstant 3 Wochen lang getragen, könnte man ein Handy aufladen, wie The Times berichtet. Die Forscher*innen hoffen, diese Leistung weiter zu erhöhen.