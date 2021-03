Ebola-Virus überlebte 5 Jahre in geheilter Person

Dass das Ebola-Virus nach einer Heilung im Körper überleben und später sogar weitergegeben werden kann, war bereits bekannt. Der Fall eines Mannes in Guinea sorgt nun aber auch in der Fachwelt für Staunen. Denn wie eine Genanalyse ergab, dürfte das Virus in dem Mann für einen Zeitraum von über 5 Jahren geschlummert haben. Der erneute Ausbruch in dem westafrikanischen Staat im Februar wird auf eine Übertragung durch diesen Mann bzw. andere ehemals Infizierte zurückgeführt.

Zu wenige Mutationen

Die Virologen kamen nach Analyse von aktuellen Fällen zum Schluss, dass es sich bei der jetzigen Ebola-Variante praktisch um denselben oder einen sehr ähnlichen Stamm handeln müsse, der bereits zwischen 2013 und 2016 bei einem großen Ebola-Ausbruch vorzufinden war. Anders als erwartet wiesen die jetzt gesammelten Proben aber nur 12 Mutationen am Virus aus. Hätte es sich seit damals frei weiterverbreitet wären über diese Zeitspanne etwa 110 Veränderungen zu erwarten gewesen.