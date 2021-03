Elon Musk verrät, warum Starship explodiert ist

10.03.2021

Die Landung von Starship SN10 war doch nicht so sanft, wie sie am ersten Blick ausgesehen hat.

Vergangene Woche führte SpaceX einen Testflug mit seiner Starship-Rakete durch. Kurz nach dem Höhenflugtest landete Starship SN10 („Serial No. 10“) scheinbar sanft auf dem Landepad – explodierte einige Minuten danach jedoch. Am Dienstag erklärte SpaceX-Chef Elon Musk nun via Twitter, was zur Explosion führte. Demnach war die Landung doch nicht so sanft, wie sie am ersten Blick ausgesehen hat. Laut Musk hatten die Triebwerke höchstwahrscheinlich aufgrund eingeschränkter Heliumzufur zu wenig Schub. Die Landung bei einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde beschädigte dann die Beine sowie den unteren Teil der SN10.

Für den nächsten Prototypen SN11 seien jedoch mehrere Verbesserungen in Arbeit, wie Musk erklärt. Video der Landung Wenn man sich das Video der Landung noch einmal genauer ansieht, fällt auch auf, dass die Landung nicht ganz so sanft war. So ist bei T+06:19 eindeutig zu erkennen, wie SN10 nach dem Aufsetzen am Boden noch einmal kurz nach oben „springt“.