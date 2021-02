Video: SpaceX zündet Starship-Triebwerke

SpaceX hat die Triebwerke seines neuesten Starship-Prototyp zum zweiten Mal angeworfen und so einem Testlauf unterzogen. Starship SN10 hat am Donnerstagabend (Ortszeit) in Texas die Raptor-Engines einige Sekunden lang für ein “static fire” gezündet.

Der erste Test fand am Dienstag statt. Dabei wurden offenbar Probleme mit einem Raptor-Triebwerk festgestellt, wonach es ausgetauscht wurde. Mit dem neuerlichen Probelauf sollte höchstwahrscheinlich überprüft werden, ob nach dem Tausch auch alles funktioniert. Zu den Ergebnissen des Testlaufs gibt es von SpaceX aktuell keine Informationen.

Flug bald möglich

Sollten keine Probleme aufgetreten sein, könnte der Prototyp mit der Bezeichnung SN10 (“Serial No. 10”) bereits in wenigen Tagen abheben. Mögliche Zeitfenster für den Start sind laut der zuständigen Behörde etwa noch am heutigen Freitag sowie am Samstag angemeldet. Im Dezember 2020 und im Februar endeten Testflüge mit Explosionen.