So sieht das neue SpaceX-Drohnenschiff für Raketen-Landungen aus

SpaceX-CEO Elon Musk hat ein Video veröffentlicht, in dem das neue Drohnenschiff des Weltraumunternehmens zu sehen ist. Es trägt die Bezeichnung "A Shortfall of Gravitas" und wird mit ASOG abgekürzt. Der Name des autonomen Schiffes geht auf die Science-Fiction-Reihe des schottischen Autors Iain Banks zurück.

"A Shortfall of Gravitas" ist neben "Just Read The Instructions" (JRTI) und "Of Course I Still Love You" (OCISLY) somit das dritte Drohnenschiff von SpaceX, die auf offener See den landenden Faclon-9-Boostern eine Landeplattform bieten. ASOG wird vor der Küste von Florida bei Falcon-9- und Falcon-Heavy-Missionen zum Einsatz kommen.