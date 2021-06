Spektakuläres Video zeigt SpaceX-Raketenlandung auf Drohnenschiff

Die senkrechten Landungen der Falcon-9-Booster von SpaceX sorgen regelmäßig für atemberaubende Bilder. Auf dem Landeplatz am Land funktionieren diese Landungen bereits ziemlich zuverlässig. Die Landungen auf dem Drohnenschiff mit der Bezeichnung "Just Read the Instructions" sind nicht immer erfolgreich.

Eine dieser erfolgreichen Landungen eines Boosters hat SpaceX auf Video festgehalten und den spektakulären Clip auf Twitter veröffentlicht. Die Perspektive des kurzen Videos verleiht der Aufnahme zusätzliche Dramatik, da der Booster schon von weitem zu sehen ist.