So sieht ein SpaceX-Booster nach dem 8. Weltraumflug aus

Voller Ruß statt strahlend weiß. Der Vergleich zeigt eine deutliche Veränderung an der Hülle der Weltraumraketen.

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat es geschafft, seine Falcon-9-Raketen in einem sehr engen Rhythmus in den Weltraum zu schicken und wieder landen zu lassen. Ein spezifisches Exemplar einer Falcon-9-Raketenstufe namens B1060 wurde innerhalb eines Jahres 8 Mal ins All und wieder zurück geschickt. Welche Spuren die Einsätze hinterlassen haben, zeigt Trevor Mahlmann, ein Fotograf von Ars Technica, sehr eindrucksvoll.