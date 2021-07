Elon Musk: "So werden wir nie eine Weltraum-Zivilisation"

Eine SpaceX-Rakete brachte 88 Satelliten ins All. Elon Musk kritisiert die strengen Auflagen der Behörden.

SpaceX hat mit einer Falcon-9-Rakete mehrere Satelliten erfolgreich ins All gebracht. Am Nachmittag (Ortszeit) des 30. Juni ist die Rakete von Cape Canaveral in Florida aus gestartet und konnte die 88 Satelliten im Rahmen der "Transporter-2"-Mission erfolgreich im Orbit aussetzen.