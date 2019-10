Entsteht Leben im All? Saturn-Mond spuckt organische Verbindungen aus

Bausteine für das Leben

Die Wissenschaftler vermuten, dass das analysierte Material zunächst im Enceladus-Ozean aufgelöst wurde, kondensierte und am Rand der tiefen Risse in der Eisschicht erstarrte. Anschließend wurden es mit den Gasen, die durch diese Risse abgegeben werden, ins All befördert, wo Cassini es aufsammelte und mit seinem Cosmic Dust Analizer (CDA) auswertete.

"Wir haben hier kleine, wasserunlösliche organische Bausteine gefunden - potenzielle Ausgangsstoffe für Aminosäuren und weitere Bestandteile die für das Leben auf der Erde notwendig sind", so Co-Autor John Hillier. Die neuen Daten unterstützen die Forschungsergebnisse aus Cassinis CDA der vergangenen Jahre. Bereits 2018 konnten Khawaja und sein Team das erste Mal organisches Material auf dem Saturn-Mond nachweisen.