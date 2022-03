Alle 27,5 Millionen Jahre: Erde hat mysteriösen "Herzschlag"

Ein Forschungsteam der New York University hat 89 geologische Ereignisse der vergangenen 260 Millionen Jahre analysiert und kommt zu dem Ergebnis, dass die geologischen Aktivitäten der Erde einem 27,5 Millionen Jahre andauernden Zyklus folgen, berichtet Science Alert.

Viele Geolog*innen würden davon ausgehen, dass geologische Aktivitäten in ihrer zeitlichen Abfolge zufällig seien, wird Michael Rampino, federführender Autor der in der Fachzeitschrift Geoscience Frontiers veröffentlichten Studie zitiert. Man habe aber statistische Beweise für einen gemeinsamen Zyklus gefunden, so der Geologe vom Department of Biology der New York University.

Bereits zuvor hatten Geologen solche Zyklen ausfindig gemacht. Ihre Dauer wurde zwischen 26 und 36 Millionen Jahren angegeben. Wegen Einschränkungen bei der Altersdatierung der geologischen Aktivitäten blieben jedoch Zweifel.

Verbesserte Datierungstechniken

Das Team um Rampino machte sich Verbesserung bei Radioisotopen-Datierungstechniken zunutze und führte neue Analysen durch. Dazu wurden Meeres- und Landsterben, Vulkanausbrüche, Flutbasaltausbrüche, Meeresspiegelschwankungen und Veränderungen oder Umstrukturierungen in den tektonischen Platten der Erde neu bewertet.