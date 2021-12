Erde erhält "Black Box", um Versagen bei Klimawandel festzuhalten

In der Wildnis Tasmaniens, auf einem Plateau aus Granit, soll eine "Black Box" aus Stahl entstehen, in der für alle Ewigkeit festgehalten werden soll, wie die Menschheit bei der Bekämpfung des selbstgemachten Klimawandels versagt und sich so ausgelöscht hat. Die " Earth Black Box " soll energieautark sein, mit dem Internet verbunden und selbstständig Daten zum Versagen beim Klimawandel sammeln , wie ABC News berichtet .

Festplatten im Stahlpanzer

Kreiert wurde die Idee für die Black Box der Erde von der Marketingkommunikationsfirma Clemenger BBDO gemeinsam mit Forscher*innen der Universität von Tasmanien. Die Behausung bildet ein 10 mal 4 mal 3 Meter großes Konstrukt aus 7,5 Zentimeter dickem Stahl.

Darin sollen Festplatten gestapelt werden, die einerseits mit Messdaten zu Land- und Wassertemperaturen, Versäuerung der Ozeane, CO2-Anteil in der Atmosphäre, Artensterben, Landnutzungsveränderungen, Bevölkerungszahlen, Militärausgaben und Energieverbrauch gefüllt werden, andererseits mit Kontextinformation wie Nachrichtenartikel, Social-Media-Posts oder den Endberichten von Klimakonferenzen. Die Sammlung der Daten hat bereits begonnen.

Frage der Langzeitspeicherung

Bei der Speicherung wird darauf geachtet, ein symbolisches, möglichst universell lesbares, symbolisches Format zu verwenden. Die Energieversorgung übernehmen Photovoltaikzellen am Dach des Gebäudes. Eine zufriedenstellende Lösung zur Datenspeicherung auf Ewigkeit gibt es aus momentaner Sicht noch nicht. Die mit dem Projekt betrauten Forscher*innen schätzen, dass der geplante Festplatten-Speicherplatz für die nächsten 30 bis 50 Jahre ausreichen wird. In der Zwischenzeit wollen sie an nachhaltigeren Datenspeichern arbeiten. Überlegt wird etwa das Eintragen von Daten in Stahlplatten.

Die Black Box wird an einer sehr abgelegenen Stelle errichtet, etwa 4 Stunden von der nächsten menschlichen Siedlung entfernt. Wie CNet berichtet, soll so der Gefahr des Vandalismus vorgebeugt werden.