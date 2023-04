Raketenstart abgebrochen: ESA verschiebt JUICE-Mission

Bis wenige Minuten vor dem heute geplanten Start der JUICE-Mission sah es noch so aus, als würde die Ariane-5-Rakete um 14.15 Uhr abheben. Dann kam die schlechte Nachricht: Aufgrund der unsicheren Wetterverhältnisse am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, musste die ESA den Start verschieben.