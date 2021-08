Mit Eseln und Sensoren auf den Spuren römischer Händler

Scheuermann fragte sich also: Hatten die Römer die Möglichkeit, genau vorherzubestimmen, wie lange ein Transport baucht? Historische Aufzeichnungen ließen den Forscher im Stich: „Da stehen ganz verschiedene Zahlen, die stark divergieren. Meist wurden ohnedies nur extreme Leistungen aufgezeichnet“. Zum Beispiel die der Boten, die für den römischen Kaiser die Strecke nach Syrien in Windeseile bewältigten. Der normale Transport von Holz und Wolle? Viel zu alltäglich für die Chroniken!

Weil der Historiker seit seinem Studium immer auch Informatik gemacht hat, hatte er eine Idee: Er wollte das ausgeklügelte Verkehrsnetz zwischen Adria und Donau – die römischen Routen zu Land und Wasser – mit einem computergestützten Simulationssystem rekonstruieren und die Verhältnisse im ersten Jahrhundert nach Christus wiederauferstehen lassen. Das Projekt Strada (Simulation of Transport between the Adriatic Sea and the Danube) gefiel auch der EU, weshalb sie dafür ihre höchste Forschungsförderung locker machte, die es zu vergeben gibt: einen ERC Grant – knapp 2 Millionen Euro .

Verkabelte Maulesel mit Karren

Das ist auch der Grund, warum es seit gut einer Woche immer wieder passieren kann, dass man verkabelte Maulesel, Pferde und Menschen durch die Region Hochfilzen marschieren sieht. Im Schlepptau haben sie einen mehr oder minder schwer beladenen römischen Karren, wie er am Magdalensberg entdeckt worden ist. Natürlich ist es „nur“ ein Nachbau. „Ein sehr guter“ aus dem Archäologiemuseum in Xanten/ Deutschland, wie Scheuermann betont.

Vier- und Zweibeiner bekommen also Sensoren und werden bei Schönwetter, Regen und Schnee durchs Gelände gejagt. Der Wissenschafter würde das natürlich nie so sagen. Bei ihm klingt das in etwa so: „Sie werden bei unterschiedlichen Wetterlagen verschiedene Steigungen absolvieren. Maximal je eine halbe Stunde“, verspricht er und will eruieren, wie sich die Leistungsparameter verändern.

Einfluss des Wetters

Eine zentrale Herausforderung für die Simulation von Transporten ist der Einfluss des Wetters auf die Schiffbarkeit von Flüssen, sowie auf die Benutzbarkeit von Straßen und Wegen und die daraus resultierende Reisegeschwindigkeit. Zumal, wenn über allem der historische Klimawandel und sein Einfluss auf die Wirtschaft schwebt.

Klar ist, so der Forscher, „Transportzeiten spielen für den wirtschaftlichen Erfolg eine entscheidende Rolle. Damals wie heute.“ Ist es gegenwärtig die Corona-Pandemie, so beeinflusste möglicherweise im dritten Jahrhundert zunehmend kühleres Klima den Handel. Mit massiven Folgen, wie der Historiker vermutet: „Die vielen Luxusprodukte – Steine, Glas, Austern –, für die die Römer bekannt sind, kamen nicht an die Donau, und das in den Alpen produzierte Fleisch, das Eisen und Gold erreichte die Großstädte am Mittelmeer nicht.“