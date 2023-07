Grünes Licht für Euclid: Raketenstart im Livestream

Am Samstag soll eine Falcon-9-Rakete von SpaceX das Weltraumteleskop Euclid ins All bringen.

Am heutigen Samstag schlägt die europäische Weltraumagentur ESA ein neues Kapitel bei der Suche nach einer der großen Unbekannten im Kosmos auf: Dunkle Materie. Das Weltraumteleskop Euclid wird dafür die bisher detaillierteste dreidimensionale Karte des Universums erstellen.

Mit einer amerikanischen Falcon-9-Rakete von SpaceX soll um 17:12 MESZ Uhr Euclids dreimonatige Reise von Florida zum 1,5 Millionen Kilometer entfernten Lagrange-Punkt 2 beginnen. Dort gesellt es sich zu anderen Teleskopen wie James Webb. Am Samstagvormittag gab es von Mission Control das "Go" für den Start. Sollte kurzfristig doch noch verschoben werden müssen, gibt es am Sonntag ein erneutes Fenster.

Der Start kann live im Netz gestreamt werden. Entweder direkt beim ESA Web TV oder via YouTube (siehe unten). Das Programm wird nach aktuellem Plan um 16:30 starten.