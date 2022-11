Seltsamer Exoplanet gibt Astronomen Rätsel auf

HD 114082 b ist ungefähr so groß wie Jupiter, scheint aber die achtfache Masse zu haben.

Ein Forschungsteam vom Max Planck Institute for Astronomy hat unlängst einen seltsamen Exoplaneten entdeckt, der einen sonnenähnlichen Stern umkreist. Der sogenannte HD 114082 b ist gerade einmal 15 Millionen Jahre jung – seine enorme Dichte stellt die Astronom*innen vor ein Rätsel.

Der Planet ist ungefähr so groß wie Jupiter, scheint aber die achtfache Masse zu haben. Gasriesen in dieser Größe oder größer sind grundsätzlich nicht unüblich. Seltsam ist aber die enorme Dichte des neu entdeckten Exoplaneten. „Im Vergleich zu derzeit akzeptierten Modellen ist HD 114082 b etwa 2 bis 3 Mal zu dicht für einen jungen Gasriesen mit einem Alter von nur 15 Millionen Jahren“, sagt die Hauptautorin Olga Zakhozhay in einem Statement.

Sind die Messungen korrekt, wäre der Planet doppelt so dicht wie unsere Erde, welche ist generell schon ein dichter, felsiger Planet mit einem Metallkern ist.

Zwei Ansätze zur Bildung von Riesenplaneten

Die Forscher*innen davon aus, dass Riesenplaneten auf 2 Arten entstehen können. In beiden Fällen treten sie in einer protoplanetaren Scheibe aus Gas und Staub auf, die um einen jungen Zentralstern herum verteilt ist. Die erste Theorie zur Bildung von Planeten wird als Kernakkretion bezeichnet. Dabei zieht ein kleiner Kern andere Teilchen an, die kollidieren und daran haften bleiben, bis er zum Ausgangspunkt eines Planeten wird.

Das zweite Modell wird als "Disc Instability Model", also "Scheibeninstabilitätsmodell" bezeichnet, bei der es eine Materiescheibe gibt, die erst abkühlt und in der Folge zu einem riesigen Planeten ohne felsigen Kern anwächst.

Viele Fragen bleiben offen

Generell neigen die meisten Astronom*innen zum ersten Ansatz. Dieser Exoplanet passt allerdings nicht in dieses Bild, sondern vielmehr in das zweite Modell. Viele Fragen zur Entstehung dieser Planeten bleiben aber noch offen, unter anderem, wie schnell sie nach ihrer Entstehung abkühlen.

Die Forschungsarbeit wird in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.