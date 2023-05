2 Super-Erden in habitabler Zone gefunden

Die Liste mit Orten, an denen es Leben im All geben könnte, wird länger. Mit der Hilfe des NASA-Satelliten TESS wurden 2 neue Exoplaneten gefunden. Laut eines Forschungsteam von der spanischen Unversität La Laguna befinden sich diese in der habitablen Zone.

Beide Planeten wurden beim Stern TOI-2095 entdeckt. Der Rote Zwerg ist 137 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt. Die 2 Planeten, die ihn umkreisen, wurden TOI-2095 b und TOI-2095 c benannt.

Nur ein wenig größer als die Erde, aber viel schwerer

Der Abstand zwischen dem Roten Zwerg und TOI-2095 b entspricht nur etwa ein Zehntel des durchschnittlichen Abstands zwischen der Erde und der Sonne. Der Exoplanet ist zwar nur 1,39 Mal größer als die Erde, hat aber 4,1 Mal mehr Masse. Dadurch gehört er zur Kategorie der Planeten, die Super-Erde genannt werden. Ein Jahr dauert auf TOI-2095 b nur 17,7 Erdentage.

TOI-2095 c ist größer als b und etwas weiter weg vom Stern. Er benötigt 28,2 Tage zum Umkreisen des Roten Zwergs. Der Durchmesser ist 1,33 Mal größer als der der Erde, dafür hat er aber 7,5 Mal mehr Masse.