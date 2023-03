James Webb untersucht Exoplanet mit ungewöhnlicher Atmosphäre

Das James Webb Teleskop hat einen Gasplaneten mit ungewöhnlichen Eigenschaften untersucht. HD149026b, oder Smertrios, hat eine mit schweren Elementen angereicherte Atmosphäre. Darunter fallen alle Elemente außer Helium und Wasserstoff.

Bei Gasriesen in unserem Sonnensystem, also Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen ihrer Masse und der Anzahl schwerer Elemente in ihrer Atmosphäre. Je höher ihre Masse ist, desto weniger finden sich in der Atmosphäre. Der „Hot Jupiter“ Smertrios allerdings hat eine deutlich höhere Konzentration an schweren Elementen als für einen Planeten seiner Masse üblich.

27-mal mehr schwere Elemente als bei Saturn

Die Analyse zeige vor allem, dass Tendenzen, die für Planeten in unserem Sonnensystem gelten, nicht zwingend auf alle Exoplaneten zutreffen. Die Varianz sei im Universum sehr groß, die neuen Messungen des James Webb Teleskops liefern dabei aber erstmals einen Beweis, sagt Studienautor Jacob Bean von der University of Chicago in einem Statement.

Smertrios habe die Masse des Saturns. In seiner Atmosphäre fanden die Forscher*innen aber 27-mal so viele schwere Elemente im Vergleich zu Helium und Wasserstoff wie auf dem Planeten in unserem Sonnensystem. Dieses Verhältnis nennt man „Metallizität“. Es wird herangezogen, um Planeten in einem System miteinander und mit ihrem Zentralstern zu vergleichen.