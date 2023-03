James Webb: Exoplanet mit 2 Sonnen hat ungemütliches Wetter

Da VHS 1256b relativ weit von seinen Sonnen entfernt ist, konnte der Plantet direkt beobachtet werden. Normalerweise werden Exoplaneten nämlich entdeckt, wenn sie sich zwischen ihre Sonne und dem Teleskop schieben. Dann wird das Licht ihres Sterns minimal abgeschwächt, woraus sich Eigenschaften wie Größe und Umlaufbahn des Exoplaneten errechnen lassen.

19 Mal schwerer als Jupiter

Der neu entdeckte Exoplanet befindet sich 40 Lichtjahre von der Erde entfernt, hat mit unserem Planeten aber nicht sehr viel zu tun. So ist er etwa 19 Mal schwerer als Jupiter und umkreist gleich 2 Sonnen. Er braucht fast 10.000 Jahre, um sie ein einziges Mal zu umrunden. Dabei ist er etwa 4 Mal so weit von seinen Sonnen entfernt, wie Pluto von unserer Sonne.

Durch die große Entfernung zu seinen Sonnen lässt er sich gut beobachten. "Das bedeutet, dass sich das Licht des Planeten nicht mit dem Licht seiner Sonnen vermischt", sagt die Astrophysikerin Brittany Miles in einer Aussendung. Dadurch lassen sich auch die Bestandteile des Planeten so gut bestimmen.

Silikatwolken lassen heißes Material herabregnen

Das Teleskop zeigte dabei Anzeichen von Silikatwolken, die konstant in Bewegung sind und hin und wieder auf den Planeten herabregnen. Diese Wolken kann man sich als Sand- und Rauchwolken in einer 815 Grad heißen Atmosphäre vorstellen. Einige der Partikel in den Wolken sind so groß wie Körnchen. Wenn auf dem Planeten Wind geht, wäre das in etwa so wie eine kochend heiße Sandstrahlung.