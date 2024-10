Explodierende Krater in Sibirien: Forscher haben Lösung für das Rätsel

Die Krater tauchen seit einem Jahrzehnt in Sibirien auf. Untersucht wurden vor allem Krater, die auf der Jamal-Halbinsel im Norden Sibiriens entstanden. Der erste von ihnen mit etwa 70 Metern Durchmesser wurde 2014 entdeckt.

Forscher haben eine Erklärung für die mysteriösen Krater in Sibirien gefunden. Sie konnten die lange gehegte Vermutung bestätigen, dass die Klimaerwärmung dafür verantwortlich ist.

Inzwischen sind auch auf der nahegelegenen Gydan-Halbinsel solche Krater aufgetaucht. Seit 10 Jahren versuchten Forscher, eine Erklärung zu finden. Man ging davon aus, dass große Mengen Methangas gleichzeitig entwichen sein mussten. So vermutete man, das Blasen des Treibhausgases durch die Permafrostschmelze freigelegt wurden.

Erderwärmung beeinflusst Druck im Permafrostboden

Die Erwärmung des Permafrosts kann den Autoren der neuen Studie zufolge aber nicht der einzige Grund dafür sein. Sie kam zu dem Ergebnis, dass sich durch die Erderwärmung auch der Druck in Permafrostböden ändert. Das führt zu einer explosionsartigen Entweichung von Methangas, das zuvor unterirdisch als Feststoff vorlag. Daraufhin senkt sich der Boden ab und Krater entstehen.

„Es gibt nur 2 Möglichkeiten für so eine Explosion. Entweder es gibt eine chemische Reaktion wie bei Dynamit oder eine physische Reaktion, wie wenn man seinen Fahrradreifen so lange aufpumpt, bis er platzt“, erklärt Studienautor Julyan Cartwright vom spanischen National Research Council in einem Statement. Da die Forscher keinen Hinweis auf eine chemische Reaktion fanden, musste es eine physische Ursache geben.

