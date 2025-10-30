Feste Schwefelbatterie: Der Akku der Zukunft nimmt Gestalt an

Noch sind Lithium-Schwefel-Akkus hauptsächlich im Labor zu Hause. Das könnte sich aber bald ändern.

Ultraleichte Lithium-Schwefel-Batterien gelten als aussichtsreiche Alternative zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien, wie sie etwa in E-Autos vorkommen. Die Akkus haben eine theoretische Energiedichte von mehr als 2.600 Wh/kg und können damit etwa 8 Mal so viel Energie speichern wie herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Entsprechend weniger Batterien müssen in Fahrzeugen verbaut werden, um dieselbe Reichweite zu erreichen.

➤ Mehr lesen: „Radikales“ Material verlängert Lebensdauer von Lithium-Schwefel-Akkus

Als weiterer Vorteil spricht für die Batterieart, dass sie neben Lithium hauptsächlich aus Grafit und Schwefel besteht. Beides sind günstige Materialien, Schwefel fällt etwa massenhaft als Nebenprodukt in der Ölindustrie an.

Viele Probleme bei Lithium-Schwefel-Batterien

Der Haken dabei: Die Energiedichte ist nur theoretisch, bei den raren kommerziellen Lithium-Schwefel-Batterien liegt die Energiedichte bei etwa 350 Wh/kg. Die besten Prototypen erreichen eine Batteriedichte von über 500 Wh/kg. Das ist an sich immer noch ein sehr guter Wert, wenn die anderen Probleme des Batterietyps nicht wären. Das größte davon ist die geringe Lebensdauer von Lithium-Schwefel-Batterien. Sie schaffen nur wenige Hundert Lade- und Entladezyklen und haben auch noch eine starke Selbstentladung.