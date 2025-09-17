„Radikales“ Material verlängert Lebensdauer von Lithium-Schwefel-Akkus

Stoffe in Lithium-Schwefel-Akkus lassen diese schneller verschleißen. Forscher fanden heraus, wie man sie unschädlich macht.

In Lithium-Schwefel-Akkus werden große Zukunftshoffnungen gesetzt. Hier kommen die 2 Elemente mit der höchsten bekannten Energiedichte zum Einsatz: eine schwefelreiche Kathode und eine Lithium-Metall-Anode. Eines der größten Probleme war bisher, dass ihre Lebensdauer begrenzt ist und sie bereits nach wenigen Ladezyklen deutlich an Kapazität verlieren.

Deutsche Forscher konnten die Stabilität dieser Batterieart nun erheblich verbessern. Dazu nutzen sie an der Schwefel-Kathode ein besonderes organisches Porengerüst, vergleichbar mit einem Schwamm. Das fängt Problemstoffe ein und macht sie unschädlich. Solche nennt man auch radikal-kationische kovalente organische Gerüstverbindungen oder COFs.

➤ Mehr lesen: Hightech-Schleim löst große Probleme von Akkus

Macht Schadstoffe unschädlich

In diesen maximal mikrometergroßen Löchern laufen bestimmte chemische Reaktionen schneller ab. Sogenannte Polysulfide sorgen gewöhnlich für einen schnelleren Verschleiß der Kathode, wenn sie darin umherwandern. Der „Schwamm“ fängt sie aber ein. Dann reagieren sie dort an der Oberfläche und werden wieder zu elementarem Schwefel umgewandelt. Zwar gab es mit COF-Gerüsten schon vorher Versuche, die dieselbe „Schwamm“-Idee verfolgt haben. Die sind aber gescheitert.

Ihren Durchbruch erzielten die Forscher des Helmholtz-Zentrums und der TU Berlin nun durch die Einbindung bestimmter Moleküle namens Radikale. Sie beschleunigen den Abbau der Polysulfide.