Smartphone-Akkus bekommen deutlich mehr Kapazität
Die meisten Handys heutzutage werden von Lithium-Ionen-Akkus angetrieben. Doch zuletzt gewinnen Silizium-Kohlenstoff-Batterien an Beliebtheit. Denn ihre Energiedichte ist höher.
Das bedeutet, dass der Akku bei gleicher Größe länger hält oder bei gleicher Akkulaufzeit schlanker ausfällt. Leaker Yogesh Brar deutet nun auf Twitter an, dass gleich mehrere kommende Flaggschiff-Smartphones mit leistungsstärkeren Batterien auf den Markt kommen werden:
Wahrscheinlich Xiaomi, Vivo und Oppo
Wie Android Authority schreibt, sind damit wahrscheinlich das Xiaomi 16 Pro (6.300 mAh), das Vivo X300 Pro (6.500 mAh), und das Oppo Find X9 Pro (7.550 mAh) gemeint. Ihr Akku könnte daher bis zu 3 Tage ohne Laden durchhalten.
Zum Vergleich: Das aktuelle Xiaomi 15 Pro hat einen 6.100-mAh-Akku, das Vivo X200 Pro 6.000 mAh und das Oppo Find X8 Pro nur 5.910 mAh. Ob die neuen Smartphones mit riesigen Akkus auch bei uns auf den Markt kommen, ist unklar.
