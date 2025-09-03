Smartphone-Akkus bekommen deutlich mehr Kapazität

Leaks deuten bei chinesischen Herstellern Silizium-Kohlenstoff-Batterien von 6.300 mAh und mehr an.

Die meisten Handys heutzutage werden von Lithium-Ionen-Akkus angetrieben. Doch zuletzt gewinnen Silizium-Kohlenstoff-Batterien an Beliebtheit. Denn ihre Energiedichte ist höher.

Das bedeutet, dass der Akku bei gleicher Größe länger hält oder bei gleicher Akkulaufzeit schlanker ausfällt. Leaker Yogesh Brar deutet nun auf Twitter an, dass gleich mehrere kommende Flaggschiff-Smartphones mit leistungsstärkeren Batterien auf den Markt kommen werden: