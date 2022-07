Neue Haaranalyse verbessert Diagnose von Lebererkrankungen

An welcher der beiden Formen Betroffene leiden, ist mit heutigen Diagnosemethoden allerdings nicht immer zuverlässig feststellbar. Bis heute ist etwa der Einfluss eines geringen bis mäßigen Alkoholgenusses auf die Entstehung und Entwicklung einer Fettlebererkrankung in der Forschung nicht endgültig geklärt.

Die Fettleber ist die häufigste Lebererkrankung weltweit. Rund ein Viertel der Weltbevölkerung ist von einer sogenannten nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD) betroffen – in Österreich sind es sogar 40 Prozent . Zusätzlich kann auch ein starker und regelmäßiger Alkoholkonsum eine Leberverfettung verursachen – man spricht von einer alkohol-assoziierten Fettlebererkrankung (ALD) .

Konkret lässt sich damit der potenziell schädliche Alkoholkonsum bei Fettlebererkrankungen genau nachweisen. „Bei dem Verfahren handelt es sich um einen aufwendigen biochemischen Test der Haare“, sagt Trauner, Leiter der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, der futurezone. Untersucht wird ein Stoffwechselprodukt von Alkohol namens „Ethylglucuronid“ (ETG) , welches im Körper nach dem Genuss von Alkohol entsteht. „Dieses muss aufwendig aus dem Haar extrahiert werden“, so Trauner.

Im Rahmen der Studie wurden mehr als 180 Fettleber-Patient*innen mit dem neuen Verfahren untersucht. Das Team verglich die Daten im Anschluss mit jenen aus konventionellen Methoden. Dabei stellte sich heraus, dass bei rund 30 Prozent der Fälle von vermuteter nicht-alkoholischer Fettlebererkankung ein moderater bis exzessiver Alkoholkonsum und das Risiko einer alkoholbedingten Leberschädigung besteht. „Damit zeigt sich eine gewisse Überlappung“, so der MedUni-Forscher. Basierend auf dieser Erkenntnis könnten Therapien künftig optimiert werden.

Während das Stoffwechselprodukt im Harn außerdem nur 4 bis 6 Wochen nachweisbar ist, bleibt es in den Haaren über einen längeren Zeitraum von 3 bis 6 Monaten angereichert.

Kombiniert wird die Methode mit einem Fragebogen zur Erfassung des Alkoholkonsums – genannt „AUDIT-C“ – und mit bereits etablierten Urintests, bei denen ebenfalls der ETG-Wert ermittelt wird. „Diese Tests haben aber nicht die entsprechende Empfindlichkeit“, so Trauner. Die Genauigkeit der neuen Analyse sei gegenüber konventionellen Methoden deutlich höher und liege je nach Alkoholkonsum laut Trauner bei über 90 bis 95 Prozent.

Das Verfahren kann den Alkoholkonsum aber nicht nur präzise messen, sondern auch ein offenes Gespräch darüber mit dem Arzt ermöglichen. „Für Patienten ist oft schwierig zu sagen, wie viel Alkohol sie im vergangenen Monat getrunken haben. Vieles blendet man unbewusst aus“, so Trauner. Auch unterschätzen sie oftmals ihren tatsächlichen Konsum oder geben ihn häufig, etwa aus Sorge der Stigmatisierung, geringer an. Die Haaranalyse könne in Zukunft als „objektiver Parameter“ – wie Trauner sie nennt – als zusätzliches Hilfsmittel im Arzt-Gespräch zur richtigen Einschätzung der idealen Therapie dienen.

Unabhängige Studien

Die Praxistauglichkeit müsse in Folgeuntersuchungen nun noch genauer ermittelt werden. Auch größere unabhängige Studien im Rahmen der bestehenden Fettleberinitiativen seien begrüßenswert. Wird das Verfahren auf die breite Anwendbarkeit geprüft, könne es laut Trauner in wenigen Jahren bereits in der klinischen Praxis Einzug halten.