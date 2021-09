Firefly-Rakete explodiert als Feuerball am Himmel

Grund noch unklar

Was der Grund für das Unglück ist, ist aktuell noch unklar. Laut Firefly wird nach der Ursache geforscht. Der Start selbst verlief jedenfalls auch nicht problemlos. So wurde der erste Versuch abgebrochen, bis zum Neustart gab es eine Verzögerung von etwa einer Stunde.

Die Rakete des texanischen Start-ups soll künftig Nutzlasten von bis zu einer Tonne in die Umlaufbahn bringen. Künftig sind 2 Starts pro Monat geplant, um die Kundennachfrage zu bedienen. Vorwiegend sollen kleine Satelliten ins All gebracht werden - ein aktuell stark wachsender Markt.

Betrügerische Dating-Webseiten

Firefly hat in der Vergangenheit für negative Schlagzeilen gesorgt. So sollen 2 Manager eine Reihe an betrügerischen Dating-Webseiten betrieben haben. Firefly-Vertreter sprachen damals davon, dass die Tätigkeiten der Männer nicht im Zusammenhang mit dem Raumfahrtunternehmen stünden.