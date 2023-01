Wie viele Flüge Solarenergie vom Flughafen Wien abdecken könnte

Der Flughafen Wien hat 2022 eine der größten Photovoltaik-Anlagen Österreichs in Betrieb genommen. 55.000 Paneele liefern 24 Megawatt Peak und 30 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Die Airport schafft es damit, ab 2023 den Flughafenbetrieb CO2-neutral zu führen. Für das Fliegen gilt das allerdings nicht. Denn die CO2-Bilanz der Luftfahrt entscheidet sich nicht an den Flughäfen sondern bei den Flügen.

Berechnungen von Expert*innen

Mit dem aus der Photovoltaik-Anlage des Flughafens erzeugten Strom würden sich - umgewandelt in Kerosin - laut Berechnungen von Expert*innen pro Jahr theoretisch rund 150 Flüge - oder pro Woche rund drei Flüge - nach Frankfurt durchführen lassen, wie voneinander unabhängige Berechnungen des Umweltbundesamts und der Universität für Bodenkultur (Boku) für die APA zeigen.

Aus den 30 Millionen Kilowattstunden Strom ließe sich demnach pro Jahr Kerosin für rund 150 Frankfurt-Flüge gewinnen. Das Umweltbundesamt kam auf 130 Flüge jährlich und Boku-Professor Tobias Pröll auf rund 140 Flüge jährlich. Zum Vergleich: Zwischen Wien und Frankfurt gibt es aktuell rund 20 Flüge täglich.

Variable Umwandlungsverluste

Die Berechnungen hängen davon ab, wie viel synthetisches Kerosin - auch SAF oder E-Fuel genannt - sich aus Strom erzeugt lässt und wie viel Kerosin ein Flugzeug auf der Strecke Wien-Frankfurt verbraucht. Generell geht bei der Umwandlung von Strom in Kerosin viel Energie verloren. Das Umweltbundesamt ging in seiner Berechnung der Energieverluste in den verschiedenen Umwandlungsschritten - Strom zu Wasserstoff, Wasserstoff zu Methan, Methan zu E-Fuel - von einem Wirkungsgrad von 12,5 Prozent aus.

Pröll rechnete vor, dass sich die Gesamteffizienz für die Herstellung von synthetischem Kerosin aus elektrischer Energie unter optimistischen Annahmen auf 35 Prozent steigern ließe. Er nahm für die Umwandlung von Strom in Wasserstoff via Elektrolyse einen Wirkungsgrad von 67 Prozent an, für die Fischer-Tropsch-Synthese, die aus Wasserstoff und CO2 ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffen erzeugt, einen Wirkungsgrad von 75 Prozent und am Schluss bei der Raffinierung des Kohlenwasserstoffgemischs ließe sich die Kerosinausbeute auf 70 Prozent maximieren. "Die restlichen 30 Prozent sind als Benzin und Flüssiggas ebenfalls nutzbare Raffinerieprodukte, aber nicht fürs klassische Fliegen", erklärte Pröll vom Institut für Verfahrens- und Energietechnik.