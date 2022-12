Was Verbote von Kurzstreckenflügen wirklich bringen

Kurzstreckenflüge sollen gestoppt werden, als einfacher erster Schritt, um Treibhausgas-Emissionen in der Luftfahrt zu reduzieren

Frankreich verbietet Flüge auf Distanzen, die Züge schnell zurücklegen. Der Klimanutzen ist gering, aber die Umsetzung ist einfach.

Die EU-Kommission hat Frankreich grünes Licht für eine Klimaschutzmaßnahme gegeben, die schon Anfang 2021 angekündigt wurde. Flüge auf Kurzstrecken, die auch von Zügen in weniger als 2,5 Stunden zurückgelegt werden können, sind künftig verboten. In anderen Ländern gibt es ähnliche Bemühungen, auch in Österreich. Doch welchen Nutzen für den Klimaschutz haben Kurzstreckenflugverbote wirklich? 12 Prozent weniger Inlandsflüge In Frankreich wird erwartet, dass 12 Prozent aller Inlandsflüge unter das neue Verbot fallen. Von Paris kann man künftig u.a. nicht mehr nach Bordeaux, Lyon oder Nantes fliegen. An die Cote d'Azur wird man von Paris dagegen weiterhin mit dem Flugzeug reisen können. "Das ist ein riesiger Schritt für die Reduktion von Treibhausgasemissionen", lobt Verkehrsminister Clement Beaune die Maßnahme. Die EU-Kommission hat ihre Zustimmung dazu auf 3 Jahre befristet und wird 2025 evaluieren, ob sie beibehalten werden darf. Salzburg - Wien nur noch per Zug In Österreich gibt es ein ähnliches Verbot bereits seit 2020. Damals wurde die Austrian Airlines mit einem 600 Millionen Euro schweren Rettungspaket vor der Pleite bewahrt. Im Gegenzug zur Finanzspritze wurde die Auflage erteilt, Kurzstreckenflüge auf die Bahn zu verlagern, wenn die selbe Strecke in weniger als 3 Stunden bewältigt werden kann. Daraufhin strich Austrian die Verbindung Wien - Salzburg. Die Strecke zwischen Wien und Graz, die man per Zug mehrmals pro Tag in 2:35 Stunden bewältigen könnte, wird allerdings weiterhin von Austrian angeboten. Laut Auskunft der Austrian Airlines müsse man hierbei auf die Verbindungszeit zwischen dem Flughafen Wien und Flughafen Graz achten. Die liege bei über 3 Stunden. Außerdem könnten mit vorhandenen Zugverbindungen zwischen den Flughäfen keine Anschlussflüge zu den täglichen Stoßzeiten in der Früh und am Abend erreicht werden. Laut Austrian nützen über 99 Prozent der Passagier*innen von Graz nach Wien Anschlussflüge. Deshalb wurde die Einigung getroffen, dass die Flugverbindung erst 2028, nach der Fertigstellung der Eisenbahntunnel unter Semmering und Koralm, gestrichen wird. Genauso wird es dann keine Flüge mehr zwischen Wien und Klagenfurt geben.

Wenn Züge durch den Koralmtunnel sausen, braucht es keine Flüge zwischen Klagenfurt und Wien mehr © ÖBB/Pachoinig

Umsteigen stattdessen in München Ein generelles Kurzstreckenflugverbot ist in Österreich nicht in Sicht. Allerdings seien die Strecken innerhalb Österreichs für Konkurrenten der Austrian Airlines nicht attraktiv, sagt Luftfahrtexperte Kurt Hofmann zur futurezone. "Die einzige Strecke, mit der man Geld verdienen könnte, ist Wien - Innsbruck. Niki hat die Strecke bedient, aber nicht lange. Ryanair hat sich das überlegt, hatte aber dann doch kein Interesse." Wie groß die Emissionseinsparungen durch den Wegfall der Flüge zwischen Wien und Salzburg sind, lässt sich nicht genau sagen. Laut Hofmann wählen viele Passagier*innen den Zug, wenn es ihnen um eine direkte Verbindung gehe. Ein anderes Thema sei der Umsteigeverkehr. Wer früher von Salzburg nach Wien geflogen ist, um dort auf einen internationalen Anschlussflug umzusteigen, der wähle heute meistens Flüge von Salzburg nach München oder Frankfurt, um selbiges zu tun. Nur rund 20 Prozent der Fluggäste, die früher von Salzburg nach Wien geflogen sind, seien zu regelmäßigen Zugfahrer*innen geworden. EU-weites Verbot gefordert In Deutschland sind unterdessen viele Kurzstreckenverbindungen auf Druck von Politik und Gesellschaft ohne gesetzliches Verbot von Fluglinien aus dem Programm genommen worden. Europa sei laut dem Luftfahrtexperten eigentlich in der glücklichen Lage, über hervorragend ausgebaute Eisenbahnnetze zu verfügen. Trotz der Existenz guter Alternativen gebe es in vielen Ländern stark frequentierte Inlandsrouten. Ein Beispiel sei etwa die Verbindung Madrid - Barcelona. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug benötige man nur 3 Stunden zwischen den Städten. Fliege man, komme man inklusive den Wegen auf den Flughäfen ähnlich lange. Dennoch wird viel geflogen. "Ein paar strategische Inlandsflüge braucht man, um ein Flughafen-Drehkreuz zu bedienen." Umweltschutzorganisationen ist das ein großer Dorn im Auge. Greenpeace hat die EU im Vorjahr dazu aufgerufen, sämtliche Kurzstreckenflüge innerhalb Europas, für die es alternative Zugverbindungen von unter 6 Stunden gebe, zu verbieten. "Dass die EU-Kommission das französische Verbot genehmigt hat, ist erfreulich, aber unsere Forderung geht wesentlich weiter", sagt Herwig Schuster von Greenpeace Österreich. "Es ist klar, dass man die Passagier*innen mancher Flugstrecken nicht von heute auf morgen in den Zug setzen kann, aber schrittweise müssen Kurzstreckenflüge verschwinden." Bessere Verknüpfung notwendig Ausschlaggebend für das Funktionieren eines Umstiegs sei die bessere Verknüpfung von Flug- und Eisenbahnverkehr. Das sieht auch Hofmann so: "In Wien funktioniert das nicht so schlecht, aber es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten." Auf vielen schweizerischen Bahnhöfen gebe es etwa Check-In-Schalter, wo Flugpassagier*innen schon vor einer Zugfahrt zu einem Bahnhof ihr Gepäck abgeben könnten - ähnlich wie beim City Airport Train (CAT) zwischen Wien Mitte und Flughafen.

Die durchschnittliche Flugdistanz von Flugzeugen in Europa und ihre Treibhausgas-Emissionen im Vergleich © Eurocontrol