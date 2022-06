Neue Folie aus Zellulose ersetzt Plastik

Reis, Müsli und Linsen könnten bald in Mehrweggläsern erhältlich sein und Einwegverpackungen ersetzen. In rund 50 Edeka- und Rewe-Märkten will das deutsche Oetker-Start-up Mehrwelt solche Pfandgläser zum Einsatz bringen.

Verbraucher zahlen ein Euro Pfand auf das Glas und bekommen das Geld beim Leergutautomaten zurück. Trifft das System bei den Verbraucher*innen auf Akzeptanz, sollen weitere Supermärkte eingebunden werden.

Take-away

Auch das heimische Start-up Vytal hat ein Mehrwegsystem für Take-away geschaffen. Konsument*innen können ihr Essen in 100 Partnerrestaurants mitnehmen oder liefern lassen. Dieses kommt in wiederverwendbaren Boxen. Nutzer*innen haben 14 Tage Zeit, die Behälter an die Unternehmen zurückzubringen.

Laut dem Verpackungsexperten Michael Krainz am OFI schneidet Mehrwegglas in Nachhaltigkeitsstudien gut ab, wenn es regional befüllt und gewaschen wird. Beim Reinigen werde aber viel Waschwasser verbraucht. „Auch hier gibt es noch Optimierungsbedarf, wenn ich das im großen Maßstab ausrollen möchte.“