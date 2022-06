Superwürmer fressen sich durch Styropor und Plastikmüll

Polystyrol (PS) ist ein äußerst vielseitiger Kunststoff und kommt in zahlreichen Produkten wie Verpackungsmaterial oder Plastikbesteck. Das Material ist allerdings schwer recyclebar, sodass ein großer Teil davon unter anderem im Ozean landet. Forscher*innen der University of Queensland in Australien haben nun aber womöglich eine Lösung gegen das Plastikmüllproblem gefunden: Superwürmer.

Konkret scheint der Kunststoff den Larven der Großen Schwarzkäfer zu schmecken. In Test haben sich durch Styropor und Plastikmüll gefressen und haben sogar an Gewicht zugelegt.

3 Wochen Plastik-Kost

Schon kleinere Larven der Schwarzkäfer-Familie haben bereits zuvor das Material gustiert. „Wir haben die Hypothese aufgestellt, dass die viel größeren Superwürmer noch mehr essen können“, sagt der Studienleiter Chris Rinke.

Diese werden bis zu 5 Zentimeter lang und zählen zu beliebten Nahrungsquellen von Reptilien und Vögel. Das Forschungsteam rund um Rinke hat sie im Rahmen von Tests 3 Wochen lang mit unterschiedlicher Kost gefüttert – darunter mit Polystyrol-Schaum, eher bekannt als Styropor.