Forscher lösen 13 Milliarden Jahre altes Rätsel

Das erste Molekül, also mehratomiges Teilchen, des Universums war das Heliumhydrid-Ion . Es entsteht, wenn ein Heliumatom mit einem Wasserstoffkern (also einem einzelnen Proton) reagiert. Das passierte rund 380.000 Jahre nach dem Urknall , der sich vor 13,8 Milliarden Jahren zugetragen hatte. Zuvor war es zu heiß, dass neutrale Atome wie Helium existieren konnten. Es gab nur Atomkerne und frei umherfliegende Elektronen.

Bis sich die ersten Sterne bilden konnten, mussten allerdings noch mehrere 100 Millionen Jahre vergehen. Im "Dunklen Zeitalter" des Universums gab es lediglich Gaswolken, jedoch keine Lichtquellen. Damit sich diese Gaswolken zu einem Protostern verdichten konnten, in dem eine Kernfusion ablaufen konnte, mussten diese Wolken abkühlen.

Heliumhydrid kühlte Gaswolken ab

Das geschah durch Kollisionen zwischen Atomen und Molekülen, bei denen Energie in Form von Photonen (Lichtteilchen) abgestrahlt wurde. Bei Temperaturen von unter 10.000 Grad Celsius wird dieser Prozess allerdings sehr ineffizient - besonders für die zahlenmäßig überwiegenden Wasserstoffatome. Sie treffen sich dann nicht mehr so häufig für Kollisionen.

Durch Rotation und Schwingung kann allerdings zusätzlich Energie abgestrahlt werden. Hier erweist sich das Heliumhydrid-Ion als besonders effektiv. Kollidiert das Heliumhydrid-Ion zusätzlich mit freien Wasserstoffatomen, bildet sich wieder ein neutrales Heliumatom sowie ein positives Wasserstoffmolekül (H 2 ). Letzteres kann mit einem weiteren Wasserstoffatom (H) zu einem neutralen H 2 -Molekül und einem Proton reagieren. Das Wasserstoffion entreißt dem Wasserstoffatom quasi sein Elektron, wobei nur der Kern (ein einzelnes Proton) übrig bleibt.

Reaktion auch bei großer Kälte

Am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg wurde diese Reaktion nun zum ersten Mal unter ähnlichen Bedingungen wie im frühen Universum rekonstruiert. Die Forscher untersuchten dabei die Reaktion von Heliumhydrid mit einem Deuterium, also einem "schweren" Wasserstoffatom mit einem zusätzlichem Neutron im Kern. Deuterium reagiert chemisch allerdings gleich wie normaler Wasserstoff und es entstand wie erwartet ein neutrales Heliumatom sowie in diesem Fall ein positives Deuterium-Ion.