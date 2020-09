Forscher beobachten erstmals Planet, der Weißen Zwerg umkreist

Astronomen haben einen Planeten entdeckt, der einen Ausblick auf das zukünftige Schicksal unseres eigenen Sonnensystems geben könnte. WD 1586 b ist ein Gasriese von der Größe des Jupiter. Er umkreist einen Weißen Zwerg, also einen sterbenden Stern.

Wenn ein Stern, wie etwa unsere Sonne, alle Wasserstoffvorräte verbraucht hat, neigt sich seine Lebensspanne dem Ende zu. Zunächst schwillt er zu einem Roten Riesen an und verschlingt alles auf seinem Weg. Anschließend fällt er in sich zusammen und übrig bleibt ein toter Kern, der Weiße Zwerg. Dessen hohe Anziehungskraft sorgt normalerweise dafür, dass Objekte in seiner Nähe zerbersten, heißt es in einem Statement der NASA.